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  • "Не скрываются за партийными списками" - известный тревел-блогер об особенностях выборов
Артем Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 14:00
220
Сегодня, 14:00
220
Фото: Артем Чурсинов/BaigeNews.kz

"Не скрываются за партийными списками" - известный тревел-блогер об особенностях выборов

На одном из избирательных участков в Астане корреспондент BaigeNews.kz встретил известного казахстанского тревел-блогера. Яков Фёдоров поделился своим мнением о ходе партаментских выборов. 

"Настроение отличное. Долго ждали этого дня. Наконец, день выборов наступил. Я пришёл с супругой, по традиции супруга голосует первой, потом — я. Всё организовано хорошо. Эти выборы достаточно интересные - люди голосуют по одномандатным округам. Интерес к выборам повысился. Самое главное, что люди, когда голосуют, видят реальные фамилии, которые не скрываются за партийными списками и это вызывает у людей больше доверия к выборам в целом и к кандидатам", — считает Яков Фёдоров.

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#выборы #блогеры
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:00
220
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