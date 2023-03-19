"Не скрываются за партийными списками" - известный тревел-блогер об особенностях выборов

На одном из избирательных участков в Астане корреспондент BaigeNews.kz встретил известного казахстанского тревел-блогера. Яков Фёдоров поделился своим мнением о ходе партаментских выборов.

"Настроение отличное. Долго ждали этого дня. Наконец, день выборов наступил. Я пришёл с супругой, по традиции супруга голосует первой, потом — я. Всё организовано хорошо. Эти выборы достаточно интересные - люди голосуют по одномандатным округам. Интерес к выборам повысился. Самое главное, что люди, когда голосуют, видят реальные фамилии, которые не скрываются за партийными списками и это вызывает у людей больше доверия к выборам в целом и к кандидатам", — считает Яков Фёдоров.