Не понятно, чем думает чиновник – мажилисмен возмутился из-за новых правил назначения жилищной помощи

Пересмотреть правила назначения жилищной помощи потребовал депутат Мажилиса Кудайберген Бексултанов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Кудайберген Бексултанов в своём депутатском запросе, адресованном первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, отметил, что в связи с вступлением в силу новых правил назначения жилищной помощи, правительством изменён порядок предоставления социальной поддержки малообеспеченных семей.

"С новыми правилами услугополучатель представляет счета для назначения жилищной помощи за предыдущий квартал. Теперь предусмотрено возмещение затрат, то есть семьи сначала оплачивают, а потом получают сумму жилищной помощи путём поступления средств на счёт заявителя в каждый квартал", - сказал Бексултанов.

По его словам, во многих регионах возникла ситуация, когда получатели жилищной помощи, не могут своевременно оплачивать коммунальные услуги, и им начисляются пени. По мнению мажилисмена, это неизбежно повлечет за собой рост социальной напряженности в обществе.

"Только в Караганде количество получателей таких выплат составляет несколько тысяч, для меня не понятно, чем думает чиновник, который разработал данные правила. Теперь, для конкретики хочу прочитать письмо от моего избирателя-пенсионера. Цитирую его: "Я пенсионер. Один проживаю в однокомнатной квартире, за которую пришла квитанция за комуслуги в размере 15 тысяч тенге. Я получаю минимальную пенсию в размере 56 тысяч тенге. По простой арифметике я плачу 30 процентов своего дохода на комуслуги. Теперь как мне прожить на оставшиеся 40 тысяч тенге, имея ряд заболеваний и ужасающие цены на продукты". Вот реальное положение дел в регионах, где вовремя не оказывают социальную поддержку", - возмутился депутат.

Кроме того, по словам Бексултанова, есть ряд проблем при подаче заявления на назначение данного вида помощи. К примеру, усложнён механизм подачи заявления. Если в семье два пенсионера, при подаче заявления на назначение, другой член семьи должен с помощью ЭЦП согласовать заявление. Мажилисмен назвал данное требование излишним. Он заявил, что для уполномоченного органа по назначению жилищной помощи не предусмотрено формирование потребности, отчётов и отсутствует функция для выплаты.

Бексултанов предложил внести изменения в действующие правила в части корректировки сроков назначения и предоставления жилищной помощи как было ранее, когда размер и порядок определялся местными представительными органами, а также потребовал временно приостановить данный приказ министерства до решения вышеназванных вопросов.