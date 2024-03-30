"Не по зубам": почему стоматологические услуги обходятся казахстанцам так дорого

Самыми недоступными по стоимости казахстанцы называют стоматологические услуги. Если лечение среднего кариеса одного зуба для взрослых начинается от 12 тысяч тенге, то в протезировании установка только одного импланта, не говоря уже о коронке, обойдётся в 160 тысяч тенге и выше. Между тем, по системе медстрахования на бесплатное лечение зубов рассчитывать могут только дети и беременные женщины. Но и тут зачастую приходится доплачивать, к примеру, за анестезию или более качественные материалы. Из чего складывается прайс-лист стоматологических клиник и можно ли удешевить в стране услуги дантистов, пыталась выяснить корреспондент BaigeNews.kz.

Жительнице столицы Мариям Оспановой установка брекет-системы и лечение перед процедурой в общей сложности обошлись почти в миллион тенге. По её словам, на исправление прикуса она решалась долго. В первую очередь, удерживала высокая стоимость услуги.

"Перед установкой брекетов нужно было пройти полную санацию. Расходы начались сразу после консультации, за которую заплатила 4 тысячи тенге. Сделала 3D снимок за 15 тысяч тенге, после записалась на лечение. В общей сложности ушло около 200 тысяч тенге за лечение нескольких зубов. Один был сложный, его оценили в 70 тысяч тенге. Перед установкой брекетов попросили прийти на примерку, за процедуру взяли 20 тысяч тенге. Сами брекеты обошлись в 600 тысяч тенге. В моем возрасте, сказал врач, простые металлические не помогут. Еще 20 тысяч стоит чистка, которую сделали прямо перед установкой", — поделилась Мариям.

Услуги ортодонтии, протезирования, эстетической стоматологии — самые дорогие. Цены на исправление прикуса брекет-системой начинаются от 100 тысяч тенге, каппами — от 200 тысяч. На имплантаты самые "демократические" цены стартуют со 160 тысяч тенге: столько стоят протезы корейского производства. Швейцарские и американские аналоги, если выводить средние цены по прайс-листам клиник, 300 и 480 тысяч тенге, соответственно. Циркониевая коронка на имплантат обойдётся пациенту, потерявшему зуб, в 300 тысяч тенге. Металлокерамическая коронка стоит дешевле, именно её часто выбирают казахстанцы.

К слову, между установкой имплантата (титанового винта) в челюстную кость и оснащением её коронкой проходит несколько месяцев, за это время пациенту предлагается поносить временную пластмассовую коронку. Стоит такое удовольствие около 20-30 тысяч тенге. Если же пациент мечтает о "голливудской улыбке", то клиники предложат ему виниры, стоимость которых начинается от 95 тысяч тенге, люминиры – от 180 тысяч. Сами стоматологи разводят руками: отрасль полностью зависит от импорта и дешёвыми их услуги просто не могут быть.

"Материалы Казахстан не производит, поэтому вся стоматология только зарубежного производства. Все материалы, всё оборудование, всё — импортное. Поэтому каждая клиника в городе пытается соответствовать, все доктора посещают какие-то платные семинары, все стоматологи учатся круглогодично. Средний кариес вылечить стоит от 14 тысячи тенге, глубокий — от 20 тысяч. Это средний чек по городу, есть и дешевле. Здесь прайс зависит от клиник, и от того, какие материалы используются. Премиум класса — японские материалы, американские. Стоимость лечения складывается от закупочной цены материала. Пломбы у нас в клинике германские, японские", — рассказывает стоматолог Олеся Мельник.

По словам врача, самый действенный способ удешевить лечение зубов - профилактика. Если ходить на приём к стоматологу каждые полгода, заболевание можно предотвратить на стадии поверхностного, в крайнем случае, среднего кариеса. Тогда и лечить зуб обойдётся дешевле.

"Каждый пациент должен понимать, в том числе и молодые родители, что надо ребенка приводить каждые полгода на контрольный осмотр. Чтобы доктор мог вовремя помочь. И каждый взрослый должен приходить раз в полгода, тогда доктор обнаружит какие- то изменения, заболевания полости рта, кариес, другие проблемы. В основном, когда пациенты у нас санируются полностью, он застанет кариес и заболевание в стадии пятна. А когда пациент знает о наличии "дырки" во рту, значит, заболевание достаточно запущено. Это уже осложненный кариес, пульпит или периодонтиты. Конечно, такое лечение будет намного дороже, чем кариозное поражение" — подчёркивает стоматолог.

Если полистать прай-листы стоматологических клиник, то лечение поверхностного кариеса в самой дешевой стоматологии начинается от 7 тысяч тенге, стоимость пломбирования одного зуба разная, в зависимости от материала, в среднем — от 14 тысяч тенге. Кроме того, чтобы оценить масштаб предстоящей работы, пациенту потребуется панорамный снимок обоих челюстей, он стоит около 3 тысяч тенге. Предлагают сейчас лечение зубов под седацией.

Час безболезненного лечения во сне — 60 тысяч тенге для детей, чуть дороже — 65 тысяч тенге, для взрослых.

По системе социального медстрахования несколько категорий казахстанцев могут рассчитывать на бесплатную помощь стоматологов в экстренных случаях. Среди них пенсионеры, участники ВОВ и приравненные к ним граждане, многодетные матери, имеющие подвески "Алтын алка" и "Кумыс алка", получатели адресно-социальной помощи от государства, люди с инвалидностью, а также больные с социально значимыми и инфекционными заболеваниями. А вот бесплатное лечение предусмотрено только для детей и беременных женщин.

Как выяснилось, и тут казахстанцы вынуждены доплачивать. Мы опросили жителей столицы, как насколько доступно для них лечение у стоматологов.

"Хотелось бы, конечно, чтобы было доступнее, по цене и качеству. Одно радует, что бесплатно для детей. Сейчас пользуемся услугами одной клиники и очень рады, что по ОСМС можно детям бесплатно вылечить зубы. Но мы доплачивали за анализ на аллергопробу. Конечно, если нужна какая- то хорошая пломба, то приходится доплачивать. По бесплатной помощи пломбы недолговечные и некачественные", — призналась астанчанка.

Другая жительница мегаполиса рассказала, чтобы запломбировать четыре зуба, у нее вышло 150 тысяч тенге.

"Просто чтобы убрать корни, очистить их от кариеса, и запломбировать 4 зуба. Тоже самое для дочери. 60-100 тысяч тенге, меньше не обходится. По страховке не пробовали, честно. Всегда идем платно. К примеру, мы пришли в свою поликлинику, нам сказали записывайтесь через месяц, а у нее зуб болел. Через месяц, говорят, приходите, но я не вижу смысла ждать, когда у ребенка уже болит", — отмечает жительница Астаны.

А пожилым людям приходится ждать материальной поддержки от детей, поскольку накопить пенсионеру на ту же имплантацию практически невозможно.

"У меня нет зубов, все выпали, вставить зубы очень дорого, пенсии на это не хватит, — рассказал нам водитель такси. "Пломба одна простая стоит около 15 тысяч, а если чистка зубов, пломбы, минимум 150 тысяч тенге. А импланты хорошие с коронкой до 500 тысяч, до миллиона тенге. Обращаемся к стоматологу только в крайнем случае, когда болит и сильно беспокоит", — призналась ещё одна пенсионерка.

Между тем, эксперты отмечают, чтобы лечение не било по карманам казахстанцев, государству следует перейти к финансированию профилактики заболеваний зубов. По словам главного внештатного стоматолога министерства здравоохранения Казахстана Назым Бектургановой, ни одна страна в мире, даже с самым высоким показателем ВВП, не берет на себя обязательства по финансированию стоматологии для своих граждан. Это очень затратное направление, поэтому в Европе хорошо развита профилактика кариеса. Практически с самого раннего детства — профосмотры, санация и лечение на самой ранней стадии кариеса.

"Обычно такие страны, к чему и мы, в принципе стремимся, берут на себя обязательства по профилактике стоматологических заболеваний, то есть они вливаются в финансирование для того, чтобы просто предотвратить стоматологические заболевания. Если говорить о том, чтобы внедрять стоматологию в ОСМС, конечно, это будет очень большая нагрузка. Думаю, это не тот вариант, по которому, в принципе, мы должны развиваться. Нужно взять опыт профилактики стоматологических заболеваний. Такие страны, как Япония, Дания, у них очень хороший показатель стоматологического здоровья населения", — отмечает эксперт.

Нужно сделать акцент на профилактике, подчеркивает Назым Бектурганова. Поскольку в этой отрасли медицины сделать это будет проще всего, чем в какой-либо другой. Заболевания зубов визуально ощутимы, врач на осмотре видит изменения и может рекомендовать лечение.

"Финляндия довела стоматологическое здоровье населения до такого момента, что их студенты ездят в соседние страны, в Россию, чтобы увидеть, что такое пульпит и периодонтит. Автоматически снижается нагрузка как для государства, так и для населения. Это единственный момент, который нужно внедрять, идти этим путем, и тогда мы можем говорить о том, что у нас и качество оказываемого лечения повысится и финансовая нагрузка уменьшится, и население будет здоровым. Так как здоровье полости рта влияет на психоэмоциональное состояние человека", — считает стоматолог.

А сохранить здоровье зубов гражданам обойдётся намного дешевле, чем лечить или восстанавливать зубной ряд с помощью протезирования, уверена эксперт. К тому же, сейчас у части казахстанцев есть возможность использовать свои пенсионные накопления для этого. Регулировать же цены в стоматологической отрасли, отмечает она, просто невозможно, поскольку клиники напрямую зависят от импорта, а, следовательно, от курса доллара.

"Чем выше будет расти курс доллара, тем дальше будут дорожать услуги. Кроме самих расходных материалов, к курсу доллара привязываются все другие этапные вещи, связанные с доставкой этих материалов в Казахстан. Та же логистическая цепочка, она дорожает, услуги дорожают, и это отражается на ценообразовании. Есть разные категории расходных материалов, например, материалы премиум класса, есть оборудование, которое тоже позиционируется в зависимости от класса, страны производства. Американские, японские аппараты считаются высокотехнологичными. Функционал более расширенный, точность выше", — поясняет Назым Бектурганова.

С ней согласны и врачи. Стоматология развивается семимильными шагами и клиники просто вынуждены постоянно вкладываться в аппаратуру и обучение своих специалистов.

"К примеру, для лечения под микроскопом нужен опыт, а доктор, который не обучен, не умеет работать с микроскопом. Врачи много материальных, физических сил вкладывают в обучение. И дорогое оборудование, естественно, лечение под микроскопом будет обходиться достаточно дорого. Раньше стоматология не была на таком высоком уровне. На 3D снимке доктора видят поломки инструментов, чтобы достать этот инструмент, извлечь из канала, нужно иметь опыт. Сейчас даже лечение кариеса - не просто стандартное лечение. Это надо сформировать бугры, сделать анатомию зуба, что достаточно сложно. Нужен опыт и очень хорошие знания", — поясняет стоматолог Олеся Мельник.

По системе обязательного медицинского страхования на стоматологические услуги в текущем году выделено 34 миллиарда тенге. И это на 2 миллиарда больше, чем в 2023-м. В плановую же помощь входит лечение кариеса, периодонтита, пульпита и удаление сложного зуба. Частные клиники, которые заключают договор с фондом социального медстрахования, придерживаются установленного тарифа. Их больше 500.

В целом цены на стоматологические услуги фондом не регулируются. Поэтому те медорганизации, которые не заключили договор с ФСМС, устанавливают расценки самостоятельно.