Не оплатившего 79 штрафов водителя задержали в Семее

Водителя, не оплатившего штрафы на 1,4 миллиона тенге, задержали в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

"17 января по ориентировке сотрудников группы розыска Управления местной полицейской службы инспекторами батальона патрульной полиции остановлена машина марки Daewoo Nexia, передвигавшаяся без государственных регистрационных номерных знаков в направлении с правового на левый берег. При проверке документов патрульные полицейские установили, что 27-летний водитель является злостным неплательщиком административных штрафов", - сообщили в ДП области Абай.

За водителем числятся 79 неоплаченных штрафов за различные нарушения правил дорожного движения, сумма которых превысила 1,4 миллиона тенге.

Машина водворена на специализированную стоянку.