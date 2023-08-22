"Не нужно политизировать этот вопрос": глава МИОР о блокировке иностранных сайтов

Глава министерства информации и общественного развития Дархан Кыдырали призвал иностранные и отечественные СМИ соблюдать правовые нормы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Резонанс и обсуждение вызвала недавняя блокировка в Казахстане российского сайта "Царьград". Глава МИОР Дархан Кыдырали разъяснил причину блокировки телеканала.

"Не нужно политизировать этот вопрос. Как и для любого государства, для нас очень важна информационная безопасность. И если информация, которая представляет угрозу для информационного пространства, противоречит нашей Конституции, и если информация нарушает правовые нормы нашего государства, закон о СМИ, данные материалы блокируются",- сказал министр.

По информации Д.Кыдырали, с 2016 года в Казахстане было заблокировано более 40 иностранных сайтов.