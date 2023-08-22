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"Не нужно политизировать этот вопрос": глава МИОР о блокировке иностранных сайтов

Сегодня, 09:26
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cnews.ru Сегодня, 09:26
Сегодня, 09:26
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Фото: cnews.ru

Глава министерства информации и общественного развития Дархан Кыдырали призвал иностранные и отечественные СМИ соблюдать правовые нормы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Резонанс и обсуждение вызвала недавняя блокировка в Казахстане российского сайта "Царьград". Глава МИОР Дархан Кыдырали разъяснил причину блокировки телеканала.

"Не нужно политизировать этот вопрос. Как и для любого государства, для нас очень важна информационная безопасность. И если информация, которая представляет угрозу для информационного пространства, противоречит нашей Конституции, и если информация нарушает правовые нормы нашего государства, закон о СМИ, данные материалы блокируются",- сказал министр.

По информации Д.Кыдырали, с 2016 года в Казахстане было заблокировано более 40 иностранных сайтов.

"Названный Вами сайт находится в их числе. Мы предупреждаем издания о необходимости соблюдать наши нормы, но если СМИ не выполняют наши требования, то они, безусловно, блокируются. И вне зависимости иностранное это СМИ или отечественное, мы всех призываем соблюдать и уважать законы", - резюмировал он.

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