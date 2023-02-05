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"Не могу удержаться от бешбармака" - Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах
4 февраля на концертной площадке ЦКЗ Казахстан в Астане с сольным концертом выступила украинская певица Светлана Лобода. Это уже третий визит артистки в Казахстан за последние два месяца. В эксклюзивном интервью BaigeNews.kz певица поделилась своими впечатлениями о Казахстане.
По словам Лободы, раньше она приезжала в Казахстан один-два раза в год.
"За последние два месяца мы уже третий раз тут, и мне очень нравится эта тенденция. Ведь концерты в Казахстане проходят с особенным теплом и любовью. Уже с первых треков зритель танцует и поёт с нами, складывается такое единение, которое хочется повторить снова и снова", - поделилась она.
Приезжая в Казахстан, певица обязательно посещает Свято-Вознесенский собор в Алмате.
"Это моё место силы. Покупаю гостинцы родным на Зелёном рынке, а в свой последний визит поехала на Большое Алматинское озеро зарядиться энергией нетронутой природы", - сказала Лобода.
Артистка поделилась своими впечатлениями о национальной казахской кухне.
"В Казахстане невероятно вкусная кухня, которую сложно с чем-то сравнить. Обычно я очень консервативна в еде, отдавая предпочтение курице или рыбе на пару, но здесь я не могу удержаться от плова и бешбармака, особенно нравится, когда тесто пропитывается соком от мяса", - рассказывает она.
Она также отметила красоту казахских девушек и гостеприимство народа.
"Красота казахских девушек известна всему миру, поэтому для меня особой честью было оказаться в прошлом году в составе жюри конкурса "Мисс Казахстан". Местные девушки знают, как подать себя - женственность, интеллигентность, чувство собственного достоинства и невероятная внутренняя сила - те качества, которыми наделены все девушки, которых я здесь встречала. Что касается мужчин, меня особенно восхищает та забота, которой они окружают своих женщин. А ещё мне бы очень хотелось отметить гостеприимство Казахстанцев - каждый приезд нас встречают с таким теплом, что чувствуешь себя как дома. Сейчас это особенно важно", - добавила певица.
3 февраля Лобода представила свой новый сингл "По-Украински". Певица называет новую песню отчаянным призывом ко всему цивилизованному миру "не оставить злу никакого шанса в экзистенциальном сражении с добром". Это личный гимн артистки каждому простому украинскому мальчику, стоящему за семью, простой украинской девочке, которая хранит его тыл.
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