"Не хуже породистых": выставка домашних собак-дворняжек прошла в Павлодаре

Фото: BaigeNews.kz / Константин Поляков

В городском саду Павлодара устроили выставку собак "Беспородные – бесподобные", призванную показать, что домашние любимцы без особой родословной так же прекрасны, как и породистые животные. Заодно организаторы преследовали просветительскую цель – напомнить, что домашним собакам нужны дом, любовь и уход.

Семилетняя собака по кличке Ева привлекала всеобщее внимание публики, потому что передвигается с помощью тележки. Ходить она не может. Хозяйка животного Лилия Хисматулина говорит, что забрала её из центра реабилитации "Сердца Павлодара". Туда собака попала в возрасте примерно полутора месяцев с переломом позвоночника. Правда, о переломе узнали позже, когда повезли эту красавицу в Новосибирск, и врачи сделали все снимки. После этого заказали и приобрели для Евы специальную тележку, с помощью которой она передвигается. Для покупки коляски открывали сбор пожертвований от имени приюта для больных бездомных животных. Лилия и Ева переехали жить в Новосибирск. Девушка приехала в гости к родителям в Павлодар – заодно с питомицей приняли участие в выставке.

А мероприятие это организовала инициативная группа из четырёх жителей города. Член такой активной компании волонтёров Людмила Чернова говорит, что сначала они задумались над тем, что же полезного можно провести для решения проблем бродячих собак. В отделе внутренней политики акимата Павлодара им подсказали: нужна выставка – принципиально беспородных собак.

"Люди покупают условно "породистых" собак в интернет-магазинах, например, хаски за пять тысяч тенге или ещё кого-то (есть верящие в это люди). Потом, естественно, животное не оправдывает их ожиданий внешностью и поведением, и вуа-ля – такая собака оказывается на улице. Мы знаем очень много животных, которые не похожи ни на какую породу, и хотели показать их, продемонстрировать, какой может быть собака при должном уходе", - объясняет Людмила замысел их команды.

По словам Людмилы Черновой, на улицах Павлодара много безнадзорных животных. Они не размножаются, а 90 процентов всех бродячих "братьев наших меньших", – это выкинутые из дома кошки и собаки. Поэтому Людмила и её единомышленники часто задумываются над тем, как привлечь внимание людей к этой проблеме, как донести, что не надо животных выбрасывать.

"Если владелец уделяет собаке время, дарит любовь, выкраивает финансы, то это будет член семьи, животное, которым можно гордиться. А между собой таких собачек на выставке нельзя сравнивать, они все прекрасны", – считает инициатор проекта.

Помочь проблеме засилья бездомных собак на улицах Павлодара тем, чтобы взять их всех домой, невозможно, и это, увы, не решает проблему, продолжает собеседница. Поэтому она и другие зооволонтёры считают своим долгом достучаться, прежде всего, до населения, дав понять, что домашним животным нужно жить дома, а заодно напомнить, что беспородные животные абсолютно ничем не отличаются от породистых ни интеллектом, ни обаянием.

"Спонсоров у нас не было. Сбором средств мы не занимаемся, это наше ключевое условие. В качестве призов мы давали конвертики с сертификатами на рисование портрета питомца. Павлодарская художница Тамара Каратаева изъявила желание выполнить картины с такими собачками", – рассказывает Людмила.

Выставку беспородных домашних собак она назвала уникальной не только для Павлодара, но и для Казахстана.

Неповторима и судьба участников проекта. Евгения Смоленкова – владелица четырёхлетнего пса по кличке Дик. Она нашла его в ноябре заметённым снегом под столбом около одного из банков. Животное, которому тогда было только три месяца, не вставало и не могло поднять даже ушей. Пса долго лечили. Дик перенёс операцию, швы, две спицы в лапе, разрушенный коленный сустав. Евгения предполагает, что щенка кто-то избил. Почти год восстанавливали его здоровье. Потом начали заниматься с кинологом, после – в защитно-караульной службе, отчего пёс имеет навыки охраны человека.

"Дик – прекрасный компаньон, отличный домашний друг. Он ездит на дачу, охраняет территорию участка и нашу любимую бабушку. Мы с ним там спокойно ночуем. Наш пёс похож на бордер–колли, но беспородный. До встречи с ним я хотела взять породистую собаку и даже уже нашла питомник, где планировала приобрести животное, но потом взяла себе Дика и не жалею об этом. У нас четыре года прекрасной жизни, туалет и приём пищи по расписанию", – улыбается хозяйка.

Евгения рассказывает, что прежде у неё была собака, но "перерыв" между ними составил почти десять лет. Брать второе животное было тяжело, потому что такие питомцы своих хозяев огорчают всего один раз в жизни – когда уходят.

"Мой пёс чипирован, привит и кастрирован. Кастрация – обязательное условие содержания собаки дома. Эту привычку надо прививать собаководам, тогда не будет проблемы переполненных приютов для собак. Не кастрированные брошенные питомцы – это не просто кошечки и собачки, а собаки-калеки. Тогда и случаев нападения их на людей будет меньше, потому что бродячих зверей будет мало", – рассуждает она.

О таких простых, но важных вещах на выставке говорили и со сцены, одновременно рассказывая интересные факты из жизни собак-участник мероприятия.

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