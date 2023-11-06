Названы регионы с самой высокой и низкой средней зарплатой в Казахстане

Размер средней заработной платы в Атырауской области превышает среднюю зарплату в Туркестанской области почти в 2,5 раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Data Hub.

Согласно данным бюро национальной статистики РК, в III кв. 2023 г. рост средней заработной платы к прошлому кварталу показал всего один из регионов Казахстана, следует из данных. Этим регионом стала Атырауская область, где средняя зарплата традиционно и так самая высокая по РК.

"По итогам июля-сентября показатель там составил 602,4 тыс. тг, что в 1,7 раза больше среднего для страны. Рост ко II кв. составил 5,1%, с учетом инфляции – 3,6%. Что же до самого заметного квартального падения, то оно зафиксировано в Туркестанской области. Там средняя зарплата и так самая низкая – 248,9 тыс. тг, в 1,4 раза ниже республиканского показателя. Падение к II кв. составило 16,8%, в реальном выражении 17,8%", - говорится в сообщении.

Теперь средняя зарплата в регионе-лидере опережает зарплату в регионе-аутсайдере в 2,42 раза.