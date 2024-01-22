Названы пять главных трендов во внешней торговле Казахстана

Институт экономических исследований назвал пять главных трендов во внешней торговле Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты отмечают рекордный товарооборот второй год подряд. За 11 месяцев 2023 года внешнеторговый оборот Казахстана достиг 125,9 миллиарда долларов, что на 2,2% больше чем за такой же период 2022 года.

Отмечается, это рекордный объем торговли со внешним миром, который связан с увеличением импорта на 20,4%, тогда как экспорт страны снизился на 8,5%.

Также эксперты заметили, что импорт бьет рекорды четвертый год подряд. За 11 месяцев 2023 года импорт в Казахстан достиг 54,6 миллиарда долларов, что на 20,4% больше чем за такой же период 2022 года. Это рекордный объем импорта, который вырос за счет наращивания поставок автомобилей и высокотехнологичных товаров в страну из-за рубежа.

Третий тренд, который выделили экономисты – это смена главного торгового партнера. До 2022 года основным торговым партнером страны была Россия, доля которой доходила до 20-24% ежегодно. Однако, геополитические изменения 2022 года привели к тому, что теперь главный торговый партнер Казахстана в 2023 году - это Китай с долей 22%, против 19% у России.

Эксперты связывают падение экспорта со снижением цен на нефть. По их мнению, экспорт Казахстана за 11 месяцев снизился на 8,5% до 71,3 миллиарда долларов, что в первую очередь связано с падением нефтяных доходов на 12,4% до 38,3 миллиарда долларов. При этом в тоннах экспорт казахстанской нефти вырос на 7,2% с 60,5 до 64,9 миллиона тонн.

В заключении специалисты отметили, что снизился экспорт несырьевых товаров. За январь-ноябрь 2023 года экспорт несырьевых товаров из РК упал на 4,5% до 22,8 миллиарда долларов. В основном это связано с падением экспорта промежуточных товаров (полуфабрикаты) на 7,2% до 18,2 миллиарда долларов. К примеру, зарубежные продажи основных металлов снизились на 9,3% до 12,4 миллиарда долларов, а экспорт продукции переработки нефти упали на 34,2% до 1,5 миллиарда долларов.