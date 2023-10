Названы призёры Digital Bridge Awards 2023

Стали известны имена призёров Digital Bridge Awards 2023 по номинациям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

После главного пленарного заседания форума состоялось награждение победителей Digital Bridge Awards. Премия присуждается лучшим IT-компаниям стран Центральной Евразии за достижения в развитии информационно-коммуникационных технологий по итогам онлайн-голосования членов жюри. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов вручил победителям награды и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

В номинации Export Excellence за успешную реализацию стратегий развития, ориентированных на экспорт IT-услуг лучшим признан директор компании по разработке программного обеспечения и сложных цифровых платформ EPAM Kazakhstan Алексей Аксёнов.

Основатель социального стартапа Ozim Platform, представляющего собой мобильное приложение с полезной информацией для родителей детей раннего возраста, в том числе с особыми потребностями Асем Тажиева стала лучшей в номинации Tech for Good (технологии для решения экологических, социальных и экономических проблем).

В номинации Tech Educational Leader, где были представлены школы программирования, применяющие новаторские, смелые и творческие инициативы в обучении, лучшим призан руководитель Alem School Данабек Калиаждаров.

В достижения в области технологической журналистики, номинация Tech Media of the Year, лучшим назвали директора первого молодежного интернет-издания Limon.KG в Кыргызстане Тагая Тазабекова.

Среди компаний, создающих стимулирующую рабочую среду для профессионального и личностного роста сотрудников, (номинация Employer of Choice) лучшим признаны Kolesa Group, гендиректор IT-компании в области продаж услуг, недвижимости и авто Дмитрий Ботанов.

Управляющий партнер венчурного фонда Big Sky Capital Адиль Нургожин признан лучшим венчурным инвестором, внесшим значительный вклад в развитие инновационной экосистемы в номинации VC of the Year.

В Номинации AI Startup of the Year были представлены достижения в области искусственного интеллекта). Здесь победителем стал основатель центра Zypl.ai, где молодые жители Таджикистана могут пройти специализированные курсы в области IT и ИИ для работы в финансовых и телекоммуникационных компаниях, Азизджон Азими.