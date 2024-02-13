Названы основные причины семейных конфликтов в Казахстане

Стражи порядка рассказали о результатах работы по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей - в неблагополучной социальной среде с признаками насилия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров считает, что основная причина семейных конфликтов - это пьянство, семейные трудности и падение нравственных ценностей.

Он отметил, что правительством реализуется Дорожная карта по пересмотру политики по профилактике бытового насилия. В регионах созданы мобильные группы по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Участковыми инспекторами посещено 150 тысяч семей, выявлено более 500 семей, нуждающихся в помощи государства, около одной тысячи семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей в неблагополучной социальной среде, с признаками насилия. Для оказания им социальной помощи информация направлена в заинтересованные государственные органы", - проинформировал Зулхаиров.

Для примера он рассказал об одном случае, произошедшем в Алматы. Стражи порядка при посещении неблагополучной семьи обнаружили, что отец находится в состоянии сильного опьянения в то время, как дети были голодными, а дома царила антисанитария. В квартире также находился собутыльник отца, который был в неадекватном состоянии. Совместно с органами опеки полицейские разместили детей в центре поддержке несовершеннолетних, а их отца поместили на лечение в наркологию.

В МВД РК напомнили, что круглосуточно функционируют телефоны горячей линии "111" и "150", где каждый может получить консультацию или поддержку.