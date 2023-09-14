Названы лидеры по расходам населения среди регионов Казахстана

Доходы и расходы населения Казахстана посчитали в Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, денежные расходы во втором квартале 2023 года составили 260,8 тысячи тенге на душу населения. Это на 15,8% больше, чем в соответствующем квартале предыдущего года.

Отмечается, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения за указанный период повысились на 19,1%, чем в прошлом году и составили 283,6 тысячи тенге.

"В региональном разрезе наибольшие доходы были зарегистрированы у населения столицы. 408,1 тысяч тенге в сднем зарабатывает житель Астаны. Вторую строчку заняла Карагандинская область. Здесь средний доход составил 368 тысяч тенге. В тройке лидеров оказалась и южная столица. 363,6 тысячи тенге зарабатывает в среднем алматинец. Наименьшие показатели были зафиксированы у населения области Жетысу - 203,2 тысячи тенге", - сообщили в Бюро нацстатистики.

Также сообщается, что по расходам во втором квартале на первых позициях оказались те же регионы, но в другом порядке. Больше всего тратят алматинцы. В среднем - 359,4 тысячи тенге. На втором месте – Астана. Каждый житель столицы в среднем тратит 345,8 тысячи тенге. Замыкает тройку лидеров - Карагандинская область. Здесь тратят в среднем – 323,5 тысячи тенге в месяц. Наименьшие расходы отмечены в Туркестанской области - 180,9 тысячи тенге на человека.

Отмечается, что во втором квартале 91,8% заняли потребительские расходы: 51,9% из них - продукты питания, 22,2% – непродовольственные товары, 17,7% – платные услуги.