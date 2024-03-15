Названо самое "депрессивное" время суток

Учёные определили худшее время суток. Исследование, в котором приняли участие 2500 человек, показало, что люди испытывают самое плохое настроение в 5 часов утра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Команда Мичиганского университета (США) пояснила, что настроение человека естественным образом меняется с самого плохого утром до самого хорошего вечером. Эти перепады не зависят от графика сна. Но недосыпание способно ещё больше ухудшить психическое состояние.

"У человека, который не спал всю ночь, в 5 утра настроение будет хуже, чем у того, кто только что проснулся. Однако в любом случае настроение в 5 утра будет ниже, чем вечером", – пояснили авторы научной работы.

Если самым "депрессивным" временем признали 5 часов утра, то самым счастливым назвали 5 часов вечера. В ходе исследования учёные в течение двух лет наблюдали за 2602 врачами-интернами. Участники носили "умное" устройство, отслеживающее частоту сердечных сокращений, количество шагов и график сна. Кроме того, они ежедневно проходили опрос, где предлагалось оценить своё настроение по шкале от 0 до 10.

Результаты выявили спады и пики в 5 утра и 5 вечера, а также показали, что настроение участников ухудшалось при длительном бодрствовании.