Названа средняя сумма денежного перевода из Казахстана за рубеж

Стала известна средняя сумма денежного перевода, которую провели через системы международных в Казахстан из-за рубежа в ноябре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Сообщается, что в прошлом месяце через системы международных денежных переводов в Казахстан из-за рубежа провели 77,39 тысячи транзакций на 23,76 миллиарда тенге.

Отмечается, что средняя сумма одного перевода – 307 тысяч тенге. Это на 35% меньше, чем годом ранее.

Так же сообщается, что из тех стран, по которым есть отдельная статистика, в ноябре самую большую среднюю сумму на один денежный перевод в Казахстан перевели из Азербайджана - 859 тысяч тенге.

Максимум на один перевод из Казахстана был совершён в Грузию - 2,1 миллиона тенге.