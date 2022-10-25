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Назван победитель третьего тура чемпионата Казахстана по настольному теннису
Финал ожидается в середине декабря.
В Павлодаре назвали имена победителей третьего тура Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.
Лидерами тура стали Алан Курмангалиев, Владислав Захаров, Вадим Ярошенко, Евгений Груздов из клуба "Караганда" под руководством тренера Игоря Рубцова.
Карагандинцы провели девять матчей и во всех одержали победы, а в последний день соревнования были сильнее своих главных соперников —клуба "Sarkan" из Талдыкоргана, встреча завершилась со счётом 3:2.
В данный момент на первом месте "Караганда", на втором "Sarkan", на третьем "Шолак-Терек" из из Костанайской области.
За тройкой лидеров следуют "Sigma" (Шымкент), "Karven" (Кыргызстан), Павлодар, КНТ "Караганда-3", "Казаэронавигация" (Астана), "Тигры Масанчи" и СК "Хван Ман-Гым" (Узбекистан).
В первой лиге без поражения весь третий тур отыграли алматинцы Дастан и Айдос Кенжигуловы, Гузель Торшаева из "Alga Express". Места со второго по десятое занимают "Pro100" (Алматы), КНТ "Караганда-2", "Andijan" (Узбекистан), "Жетысу" (Талдыкорган), "Жалын" (Шымкент), "Иртыш" (Павлодар), ОСДЮШОР Караганда-1, "Ардагер" (Алматы), СК "Хван Ман-Гым-2" (Узбекистан).
Финальный тур пройдёт в середине декабря.
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