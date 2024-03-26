Назначены послы Казахстана в Иране, Северной Македонии и Израиле

Президент Казахстана подписал указы о назначении послов в Иране, Северной Македонии, Израиле и других государствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Онталап Оналбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.

Сатыбалды Буршаков - послом Казахстана в Республике Северная Македония. Он освобождён от должностей чрезвычайного и полномочного посла в Израиле и Республике Кипр.

"Указом Главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Венгрии Абдрашов Жанибек Жараскан-улы освобождён от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству", - сказано в сообщении.

Даулет Ембердиев стал послом Казахстана в Израиле.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Канат Тумыш назначен послом в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Королевстве Марокко Саулекуль Сайлаукызы стала послом Казахстана в Республике Того по совместительству.