Назначены послы Казахстана в Иране, Северной Македонии и Израиле
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Президент Казахстана подписал указы о назначении послов в Иране, Северной Македонии, Израиле и других государствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Онталап Оналбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.
Сатыбалды Буршаков - послом Казахстана в Республике Северная Македония. Он освобождён от должностей чрезвычайного и полномочного посла в Израиле и Республике Кипр.
"Указом Главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Венгрии Абдрашов Жанибек Жараскан-улы освобождён от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству", - сказано в сообщении.
Даулет Ембердиев стал послом Казахстана в Израиле.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Канат Тумыш назначен послом в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Королевстве Марокко Саулекуль Сайлаукызы стала послом Казахстана в Республике Того по совместительству.
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