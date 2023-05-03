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kzvesti.kz Сегодня, 16:13
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Сегодня, 16:13
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Фото: kzvesti.kz

Назначен замруководителя Аппарата правительства страны

Абдрасилов Кундызбек Болатович назначен на должность заместителя руководителя Аппарата правительства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

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Сегодня, 16:13
116
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