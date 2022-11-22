Назначен уполномоченный по правам человека в Павлодарской области

Арсен Жакупов стал представителем уполномоченного по правам человека в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Жакупов родился 4 июня 1993 года в посёлке Карабулак Ескельдинского района Алматинской области. Окончил Жетысуский государственный университет, Академию государственного управления при Президенте РК, Йоркский университет (Великобритания) по программе "Болашақ". Проходил зарубежные стажировки в DBB Академии (Германия) и Школе государственного управления им. Мохаммеда ибн Рашид (ОАЭ).

Трудовую деятельность начал в отделе архитектуры и градостроительства Талдыкоргана, где был юристом и ведущим специалистом архитектурно-планировочного сектора.

Также работал ведущим специалистом управления госуслуг, в департаменте Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области.

Занимал должности в Комитете по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК.

С 2020 по 2022 годы - руководитель управления по развитию в государственных органах принципов общественного участия и открытости департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР РК.