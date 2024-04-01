Назначен новый тренер женской сборной Казахстана по боксу

Женскую команду Казахстана по боксу возглавил Елдос Сайдалин. Он сменил на посту Шамиля Сафиуллина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Сайдалин ранее возглавлял женскую молодёжную команду Казахстана.Он заслуженный тренер РК. Проходил обучение по международной программе повышения квалификации (ICECP), разработанной совместно НОК США, Университетом штата Делавэр и программой Международного Олимпийского комитета "Олимпийская солидарность".

Также он успешно выступал в качестве спортсмена. Сайдалин является призёром молодёжного чемпионата мира 2004 года, а во взрослом статусе – финалистом чемпионата Азии 2007-го и чемпионом страны 2004-го и 2005-го годов.

Под его руководством казахстанские девушки завоевали на ЧМ-2021 два "серебра", три "бронзы". Через год наши команда отметилась двумя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами. На чемпионате Азии среди молодёжи и юниоров в Астане результатом стали восемь золотых, четыре серебряных и девять бронзовых наград.

На мировом первенстве в Армении казахстанки отметились тремя золотыми и пятью бронзовыми наградами.