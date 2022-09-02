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Назначен новый министр информации и общественного развития РК Сегодня, 18:18
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Назначен новый министр информации и общественного развития РК

Президент Казахстана подписал указ о назначении Дархана Кыдырали министром информации и общественного развития РК, передаёт BaigeNews.kz.

Аскар Умаров освобожден от этой должности. Распоряжением Главы государства его назначили директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК.

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#политика #министры #Акорда
Сегодня, 18:18
39
Журналист

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