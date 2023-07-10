Назначен глава Комитета по миграции Минтруда РК

Фото: t.me/KZgovernment

Аскарбек Ертаев назначен на должность председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, передаёт BaigeNews.kz.

Ертаев родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский негосударственный институт менеджмента, бизнеса и права "НУР" по специальности "Экономист", Актюбинский государственный университет имени Жубанова по специальности "Юрист с высшим профессиональным образованием".

Работал специалистом II-категории по вопросам промышленности, транспорта, связи, строительства и коммунального хозяйства, старшим специалистом аппарата акима Мугалжарского района Актюбинской области.

Был и.о. управляющего Мугалжарского районного филиала ОАО "Народный банк Казахстана", специалистом по возврату кредитов Актюбинского филиала ОАО "Комирбанк", замдиректора АО "БТА" в Актобе. Также трудился начальником центра банковского обслуживания АО "Темирбанк" в Астане.

В 2014-2018 годах – главный эксперт, начальник управления, замдиректора департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК.

В 2018-2021 годах – директор департамента стратегического планирования и анализа МНЭ РК.

После был назначен заведующим сектором аналитического отдела Совета безопасности администрации президента РК.

В 2022-2023 годах – заведующий экономическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С февраля 2023 года занимал должность заведующего экономическим отделом аппарата правительства РК.