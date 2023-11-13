Назначен гендиректор "Казавиаспаса"

Даулет Мамеков приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК назначен на должность генерального директора АО "Казавиаспас", передаёт BaigeNews.kz.

Мамеков в 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления, а в 2012 году - Академию гражданской авиации.

До назначения занимал должность первого руководителя ТОО "Aviation Support".