Назначен директор театра оперы и балета имени Абая
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Приказом министра культуры и информации РК Айнур Копбасарова назначена на должность временного исполняющего обязанности директора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, передаёт BaigeNews.kz.
Вице-министр культуры и информации Ербол Аликулов представил коллективу театра нового директора.
Айнур Копбасарова родилась 7 февраля 1975 года. Окончила Жамбылский педагогический институт по специальности "Филолог" и Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
С августа 2022 года было худруком ГМКК "Туркестанский музыкально-драматический театр".
Её авторские проекты:
- Церемония открытия и закрытия 28-й Международной зимней универсиады в Алматы;
- Международный музыкальный фестиваль Звезда Азии Алматы.kz – автор сценария, направления и идеи;
- "1000-летие Алматы".
Правообладатель, автор идеи, сорежиссёр спектакля "Фариза" в театре "Современник", Москва.
Также она работала преподавателем на кафедре литературного перевода и теории литературного творчества КазНУ имени аль-Фараби, была главным продюсером и главным редактором в АО "Агентство "Хабар".
Награждена орденом "Курмет", знаком "30 лет Независимости Казахстана", медалью "Отличник в области культуры Республики Казахстан", благодарственным письмом президента РК.
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