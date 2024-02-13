Назначен директор театра оперы и балета имени Абая

Приказом министра культуры и информации РК Айнур Копбасарова назначена на должность временного исполняющего обязанности директора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, передаёт BaigeNews.kz.

Вице-министр культуры и информации Ербол Аликулов представил коллективу театра нового директора.

Айнур Копбасарова родилась 7 февраля 1975 года. Окончила Жамбылский педагогический институт по специальности "Филолог" и Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

С августа 2022 года было худруком ГМКК "Туркестанский музыкально-драматический театр".

Её авторские проекты:

Церемония открытия и закрытия 28-й Международной зимней универсиады в Алматы;

Международный музыкальный фестиваль Звезда Азии Алматы.kz – автор сценария, направления и идеи;

"1000-летие Алматы".

Правообладатель, автор идеи, сорежиссёр спектакля "Фариза" в театре "Современник", Москва.

Также она работала преподавателем на кафедре литературного перевода и теории литературного творчества КазНУ имени аль-Фараби, была главным продюсером и главным редактором в АО "Агентство "Хабар".

Награждена орденом "Курмет", знаком "30 лет Независимости Казахстана", медалью "Отличник в области культуры Республики Казахстан", благодарственным письмом президента РК.