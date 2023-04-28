Найдено решение проблемы пробок в Алматы

Фото: tribunakz.com

О трудностях развития алматинской агломерации узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Ещё в 2014 году было заявлено, что разгружать дороги Алматы будут за счёт строительства новых городов вдоль трассы Алматы - Усть-Каменогорск. Цель этого масштабного проекта — создать вокруг мегаполиса огромное количество рабочих мест, чтобы людям из Алматинской области не нужно было ездить в мегаполис на заработки. Это сэкономит жителям области не только время на дорогу до работы, но и улучшит экологию — поток автомобилей уменьшится, уменьшатся пробки на въезде и выезде в южную столицу.

В 2023 году принят Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2027 года, на него планируется выделить в течение пяти лет около 30 трлн тенге. Но пока этот план реализуется, люди продолжают жить и работать по прежней схеме, а местные власти на своём уровне вводят те или иные новшества, чтобы хоть как-то облегчить путь жителей области на работу в мегаполис и обратно домой. Получается ли это, или у жителей остаются жалобы — вопрос хороший.

Грандиозные планы

Акимат Алматы не первый год пытается решить проблему пробок. Применяемый несколько лет подход к организации дорожного движения позволил добиться того, чтобы на ряде основных улицах в пробках не стояли хотя бы пользующиеся общественным транспортом — автобусами и троллейбусами. Позитивный эффект пассажиры общественного транспорта ощущают как от обычных "выделенок", так и от выделенных БРТ. Поэтому протяженность специальных полос на улицах Алматы для общественного транспорта по планам акимата города будет только увеличиваться.

Руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев сообщил, что в 2023 году будет разработана проектно-сметная документация для продления полосы БРТ от улицы Тимирязева до улицы Желтоксан и далее до проспекта Райымбека. К слову, на проспекте Райымбека также планируют в ближайшие несколько лет предусмотреть полосу БРТ, которая обеспечит скоростное движение автобусов от рынка Барлык на западной границе мегаполиса до восточных ворот на пересечении с Кульджинским трактом возле рынка Жетысу. Полосой БРТ по Райымбека сможет воспользоваться и 19-й маршрут троллейбуса на участке от улицы Емцова до улицы Отеген батыра.

Фото А. Ахметова

Кроме того, выделенную полосу по проспекту Абая обещают продлить от улицы Момышулы, где она сейчас заканчивается, до улицы Ашимова.

"В наших планах завершить пробивку Саина до конца года и на этой 10-полосной магистрали две крайние полосы сделать обособленными для общественного транспорта с последующим продолжением до Бурундайской трассы", - сказал Сагындык Телибаев.

В целом для борьбы с пробками акимат Алматы определил шесть улиц, которые станут магистралями, ведущими к Большой алматинской кольцевой автодороге (БАКАД) — магистральной обводной дороги вокруг мегаполиса.

"В рамках агломерации у нас улицы Монке би, Абая, Саина, Рыскулова, Северное кольцо и Тлендиева пробиваются до границ города. Со стороны Алматинской области начаты работы от БАКАДа до границ города. Мы думаем, что эта работа намного улучшит ситуацию и снизит заторы. В 2022 году начали пробивку улицы Толе би на запад, но здесь есть трудности. Только по первому участку для пробивки улицы нужно изъять 167 участков, а по второму - 103. По договору срок завершения пробивки Толе би намечен на конец этого года, но всё зависит от выкупа земель. Пробивка Толе би также сильно помогла бы нам разгрузить город в западном направлении. В последующем предусмотрено строительство ЛРТ до рынка Барлык. А вот пробивка Саина от Рыскулова до Монке би на 60% уже осуществлена, планируем до первого сентября запустить движение", - заверил Сагындык Телибаев.

Акимат Алматы также подошёл к тому моменту, когда вот-вот начнётся строительство транспортно-пересадочных узлов, где будут паркинги на семь тысяч мест для иногородних машин и удобные пересадки на все виды общественного транспорта — метро, ЛРТ, автобусы, троллейбусы. Такие хабы по замыслу должны появиться на западной границе города, а также в районе бывшего автовокзала Саяхат на улице Панфилова севернее Раймыбека.

"Транспортный хаб по Панфилова удобен тем, что у нас там есть здание на балансе Алматэлектротранс, проходят железнодорожные пути, конечная метро. Здесь обсуждаем вохможность сделать конечную автобусов, и запустить с этого места дополнительное железнодорожное сообщение между Конаевым и Алматы", - заявил Сагындык Телибаев.

На местах не всё гладко

Пока до запуска транспортных проектов акимата Алматы ещё есть время, людям как-то надо ездить. Поэтому, следуя законодательству, акимат мегаполиса как города республиканского значения, запустил пригородные маршруты. Но их катастрофически не хватает. Более того, прямую связь с Алматы имеют далеко не все населенные пункты.

На общественных слушаниях в Общественном совете жители поселков Багдаулет и Нура в Алматинской области спросили, почему акимат Алматы не замечает их.

"Хоть наш посёлок находится в Талгарском районе, мы расположены недалеко от Илийского тракта. Разве не основная цель агломерации — создать городскую среду во всех населенных пунктах в алматинской агломерации? Мы не можем от местных властей добиться решения, потому что посёлок входит в алматинскую агломерацию, земли хоть и в области, но транспортное сообщение в компетенции города находится, потому что мы входим в радиус 50 км от Алматы, как гласит закон. У нас поселок небольшой, 5 тысяч человек, но 26 организаций зарегистрированы, все налоги платят", - заявил житель посёлка Бакдаулет.

Через зум его поддержал Ахмет Оразбаев из поселка Нура. Он пошёл дальше и подал в суд на акимат Алматы за неисполнение закона об агломерации. Люди выиграли, но автобус из Алматы в Нуру до сих пор не ходит.

"Мы в этом году планируем организовать 10 новых пригородных маршрутов. Вообще, в планах стоит 50 маршрутов открыть пригородных для агломерации. Но есть такой момент. В сторону Талгара мы запустили два маршрута 207 и 203, до районного центра ездить. Область должна работать, чтобы подводящие маршруты создавать от посёлков до райцентров. Мы в каждый посёлок заезжать не имеем возможности. Если мы будем на каждый поселок открывать отдельный маршрут, то это вообще невозможно. Большая нагрузка идёт на местный бюджет. Алматы выделяет 50 млрд тенге субсидирование на перевозчиков. Я сам в Талгаре живу, новые автобусы 10-метровые в вашу сторону запустили, но районный талгарский акимат тоже должен работать. Подвозящие маршруты они должны организовывать. В каждый посёлок не имеем возможности заезжать и забирать людей", - заявил Сагындык Телибаев.

А по поводу исполнения решения суда Телибаев прокомментировал, что четыре предыдущих тендера не состоялись, так как без субсидий перевозчики не были заинтересованы в обслуживании этого маршрута. Пятый тендер состоится скоро, но на кону уже будет маршрут с субсидиями.

А мы уйдем на север

И все-таки, как ни улучшай общественный транспорт, увеличения потока людей из области в город не избежать, поэтому на республиканском уровне принято решение о строительстве новых городов в северном направлении между Алматы и Конаевым вдоль трассы Алматы- Усть-Каменогорск.

Фото А. Ахметова

Мы побывали в акимате Алматинской области, чтобы посмотреть на проекты развития алматинской агломерации. К слову, сам акимат региона попал во все новостные сводки, когда в конце 2022 года переехал в шикарное здание, где ранее располагалось казино. Пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел пояснил, что государству 9-этажное здание досталось со всем оборудованием и мебелью по цене 270 тысяч тенге за один квадратный метр, оно было выкуплено у банка второго уровня, в котором находилось в залоге.

На грандиозных макетах можно посмотреть, как может выглядеть алматинская агломерация к 2050 году.

"В центре проекта — действующая трасса, ведущая из Алматы до Конаева. Полная реализация намечена до 2050 года, мы планируем, что 2,2 млн человек суммарно будет жить и работать в четырёх новых городах между Алматы и Конаевым. На четыре кластера делится - финансовый, административный, университетский и медицинский кластер. Мастер-план сейчас делают сингапурцы. На данный момент определена специальная экономическая зона в G4 city площадью 30 тысяч гектар на основе британского права, как в МФЦА. Интерес огромный, к нам каждую неделю буквально просятся зарубежные инвесторы. Когда будет готов мастер-план и утвержден, приступим к реализации", - сказал Галымурат Жукел.

Что касается аэропорта, то акимат Алматинской области намерен все-таки организовать второй гражданский аэропорт в дополнение к действующему на территории Алматы международному аэропорту.

"С аэропортом постоянно идут разговоры, что его хотят переносить в Капчагай и так далее. На самом деле, мы рассматриваем две локации, одна из них — действующая, это нынешний военный аэродром. Мы предлагаем, чтобы он и гражданские суда принимал", - пояснил Галымурат Жукел.

В самом Конаеве также до 2050 года планируют организовать современную развлекательную зону с канатными дорогами, высокими зданиями, современным стадионом, построить новый мост через Или. Это должно привлечь мощный поток туристов.

Безусловно, всё это потребует развития энергетической отрасли. Благо, что в регионе уже реализуются новые проекты, строятся ветровые электростанции, планируется увеличение мощности Капчагайской гидроэлектростанции. В целом, по оценкам акима Алматинской области Марата Султангазиева, к 2030 году региону нужно будет 2,5 гигаватта электроэнергии против потребляемых сейчас 610 мегаватт, но эти вопросы уже решаются.

В целом в акимате региона отметили, что развитие агломерации за пределами Алматы, но рядом с мегаполисом, способно перетянуть рабочую силу, увеличить доходы населения и поступлений в бюджет от несырьевого сектора, и конечно же, вместе с обновлением транспортной инфраструктуры окончательно решит проблему пробок в Алматы.