Наводить лоск нужно не только в центре — Токаев о том, как необходимо развивать столицу

Фото: akorda.kz

Ситуация, когда на центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы, несовместима с идеей справедливого общества. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на форуме городов-побратимов, который 5 июля, в канун Дня города, проводится в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По мнению президента, для гармоничного и сбалансированного мегаполиса крайне важна эффективно действующая транспортная система, в том числе развитый общественный транспорт, удобные велосипедные и пешеходные зоны. А стремительное развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, открывает новые возможности для более качественного управления городами.

"Реализация концепции "умного города" позволяет предоставлять новые цифровые услуги гражданам, значительно повысить энергоэффективность зданий, кардинально оптимизировать трафик и повысить безопасность на улицах. Это для нас самая актуальная задача. Это также помогает людям налаживать более тесные связи, способствует вовлечению граждан и бизнеса в построение активного городского сообщества, способного поднимать и решать актуальные проблемы. В данном направлении Астана движется и уже достигла некоторого успеха", — сказал Токаев.

Глава государства отметил вхождение Астаны в топ-21 по версии авторитетной международной организации Intelligent Community Forum как одно из самых интеллектуальных сообществ мира. В столице также создан крупнейший в Центральной Азии международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, который вносит весомый вклад в цифровую трансформацию не только нашей страны, но и всего региона.

"Особое внимание я всегда уделяю сфере экологии. Считаю, что в этом вопросе решающее значение имеет формирование экологической культуры у граждан. Отсутствие на улицах крупных городов мусора является ярким показателем уровня гражданского самосознания их жителей. Ответственный горожанин – это прежде всего человек, неравнодушный к судьбе своего города и страны", — подчеркнул Токаев.

Он обратил внимание участников форума на масштабные институциональные преобразования, реализуемые сейчас в стране и нацеленные на построение Справедливого Казахстана.

"Проведены важные политические реформы, которые существенно расширили участие граждан в процессах принятия государственных решений, особенно на местном уровне. У жителей городов нашей страны появилась реальная возможность выбирать депутатов, которые пользуются у них авторитетом и доверием. Это вносит большой вклад в утверждение принципов ответственного гражданства, позволяет людям реально влиять на улучшение жизни в родном городе", — считает президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил свою убеждённость в том, что все эти реформы не имеют смысла без перезагрузки системы ценностей общества.

"Для устойчивого прогресса Казахстана требуется глубинное изменение ментальной парадигмы, обновление моделей поведения людей. Поэтому особые надежды я возлагаю на нашу молодёжь, молодых жителей наших городов и столицы. Астана — это молодой и амбициозный город, куда стремятся попасть со всех концов нашей необъятной страны. Столица уже дала путёвку в благополучную жизнь многим молодым людям. Сегодня Астана — это город больших возможностей, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал, построить карьеру, воплотить в реальность свои идеи и мечты. Астана выступает трансформирующим центром и оплотом модернизации, формирует новые грани нашей общенациональной идентичности и новое качество нашей нации", — сказал он.

Токаев рассказал, почему тематике "сильных городов" уделяется такое пристальное внимание. Президент считает, что именно сильные города являются основным двигателем прогресса экономики.