Национальный павильон Казахстана представят на выставке в Италии
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Национальный павильон Казахстана будет представлен на 60-й Венецианской биеннале искусств. Об этом сообщила председатель комитета культуры МКИ РК Кумис Сеитова, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ведомства, посетители выставки со всего мира смогут увидеть экспозицию проекта "Jerūiyq": взгляд за горизонт". Это современная интерпретация древней легенды о мифической земле под названием Jerūiyq.
На выставке будут представлены одно из первых футуристических произведений в истории казахстанского искусства "Земля и время. Казахстан" Камиля Муллашева, монументальное полотно "Новый ребенок. Перерождение" Ерболата Толепбая, отражающее дух времени.
Комиссаром павильона является министр культуры и информации Аида Балаева.
Заявление об участии Казахстана в 60-й Международной биеннале современного искусства в Венеции было сделано в ходе официального визита в Италию Президент Республики Казахстан.
Юбилейная биеннале искусств будет проходить в историческом здании Музея Navale в Венеции в течение семи месяцев с 20 апреля по 24 ноября 2024 года.
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