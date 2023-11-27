Нацгвардия Узбекистана прокомментировала беспорядки на концерте Jah Khalib в Ташкенте

В Ташкенте у комплекса Humo Arena, где прошёл концерт казахстанского артиста Jah Khalib, образовалась давка и произошли беспорядки. По данным Нацгвардии, более тысячи граждан не могли попасть на концерт, так как предъявляли уже раннее показанный билет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Перед началом концерта казахстанского певца Jah Khalib в Ташкенте 25 ноября произошла давка у входа в фан-зону. В социальных сетях распространились видео, где тысячи людей столпились у входа.

По данным Ташкентского городского управления Национальной гвардии, у входа во дворец произошли беспорядки.

"Граждане, подозреваемые в нарушении общественного порядка, были выведены с места происшествия в безопасную зону служащими здесь сотрудниками Национальной гвардии, а возможные негативные ситуации были предотвращены. По факту беспорядков проводятся расследование и изучение… Никто не пострадал", — говорится в первом сообщении ведомства, которое было опубликовано в ночь на 26 ноября.

Позже Управление Нацгвардии сообщило, что граждане приобрели более 10 тысяч электронных билетов на концерт. Сотрудники сайта по продаже билетов "iTicket" проверяли билеты посетителей по QR-коду через специальный сканер.

"Несмотря на то, что все места [во дворце] уже были заняты, более тысячи граждан остались снаружи и выразили желание войти, создав искусственное скопление своими действиями. Стоит отметить, что выявлены случаи повторного предъявления электронных билетов на входе. Само собой, граждан с такими билетами не пускали через контрольно-пропускной пункт", — говорится в сообщении.

Сотрудники ОВД установили, что некоторые граждане несколько раз продавали одни и те же электронные билеты в корыстных целях. В настоящее время ведётся расследование, заявили в Управлении Нацгвардии страны.