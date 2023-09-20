Нацфонд - детям: В Мажилисе одобрили законопроект

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты одобрили поправки в законодательство РК по вопросам выплат детям из Национального фонда Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам мажилисмена Берика Бейсенгалиева, законопроектом предусматривается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. Основные цели законопроекта - поддержка детей в виде получения ими от государства денежных накоплений на своих специальных накопительных счетах до достижения ими 18 лет, возможность улучшить жилищные условия или получить образование за счёт накоплений.

"До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде и продолжать инвестироваться Национальным банком Республики Казахстан в финансовые инструменты. Ко всем детям будет обеспечен равный подход. То есть, на счёт каждого ребенка будет зачисляться одна и та же сумма за соответствующий год его участия в программе, начиная с даты рождения ребёенка или с даты получения ребенком гражданства РК до достижения им 18 лет", - отметил депутат.

Бейсенгалиев добавил, что снять деньги из Нацфонда ребёнок сможет только в 18 лет. При этом выплачиваемые средства будут освобождены от налогообложения.

Отметим, Президент РК Касым-Жомарт Токаев дв своем послании сообщил, что в рамках проекта "Нацфонд - детям" уже с нового года на счета маленьких казахстанцев начнут поступать средства.