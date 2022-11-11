Нацбанк предупредил о мошенниках, рекламирующих инвестиции в проект "Цифрового тенге"

Фото: nationalbank.kz

Национальный Банк Казахстана предупредил о появлении мошеннических сайтов по проекту Цифровой тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора. В НБ отметили, что проект "Цифровой тенге" не привлекает инвестиции граждан.

"Национальный Банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) предупреждают о появлении мошеннических сайтов, рекламирующих "инвестиции в проект" "Цифрового тенге". (...) Мошенники в целях кражи персональных данных и средств граждан создают поддельные сайты проекта "Цифровой тенге" и страницы в социальных сетях. Национальный Банк просит игнорировать подобные интернет-ресурсы, не заполнять никаких форм с персональными и контактными данными. Если личные данные уже переданы, следует обратиться в правоохранительные органы", - сообщили в Набанке.

Там отметили, что проект направлен на создание новых возможностей для национальной валюты Казахстана в области платежей и денежных переводов. Цифровой тенге находится на стадии разработки и тестирования. Окончательное решение по внедрению национальной цифровой валюты планируется принять до конца 2022 года.

"Официальным источником информации о проекте Цифрового тенге является сайт ЦРПФТ payfintech.kz, интернет-ресурс Национального Банка Казахстана nationalbank.kz. Другие сайты, особенно зарегистрированные не в доменном пространстве .kz, не имеют отношения к проекту. Консультации доступны в контакт-центре Национального Банка по номеру 1477", - сообщили в Национальном банке.

В пресс-службе регулятора отметили, что с ростом популярности темы создания цифровых валют центральных банков, интереса центральных банков и общества к данной теме, а также упоминаемости ее в СМИ, подобная фейк-реклама с определенной периодичностью запускается и для создающихся цифровых валют иностранных центральных банков. Например, мошенническим действиям подвергались проекты цифровой валюты Центрального банка Швеции – e-krona, Народного банка Китая – e-CNY и другие.