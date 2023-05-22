Натали Портман повторила образ казахской музы Dior

Натали Портман впечатлила своим образом на Каннском кинофестивале - 2023, который прошёл 20 мая, передаёт BaigeNews.kz. На 76-м Каннском кинофестивале прошла премьера фильма "Май, декабрь", в котором актриса исполняет главную роль.

41-летняя Портман появилась в реплике платья "Юнона" - знаменитой модели, созданной Кристианом Диором для коллекции Haute Couture осень-зима 1949 года.

Примечательно то, что оригинал наряда хранится в Метрополитен-музее, а впервые в нем появилась Алла Ильчун. Легендарная модель позировала в платье Junon в конце 40-х годов.

Алла Ильчун родилась в китайском Харбине. Ее отец - казах Куантхан Елшын, мать − русская оперная певица Тамара Михайлова. Алла была одной из главных муз Кристиана Диора, настоящей жемчужиной Dior. Она была первой моделью-азиаткой в европейском мире моды.