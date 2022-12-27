Насколько вырастет пенсия и кто её будет получать, рассказала Тамара Дуйсенова

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В ближайшие пять лет пенсионерам увеличат базовую пенсию. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительства в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Размер максимального дохода, используемого для расчёта размера трудовой пенсии, увеличивается с 46 до 55 месячных расчётных показателей или до 70 процентов от средней заработной платы. Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счёт собственных накоплений, с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей", - сказала министр.

Кроме того, вносятся изменения по расширению прав вкладчиков по управлению своими активами. Так, установленный порог достаточности будет использован исключительно при изъятии вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья.

"Не более 50 процентов пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей наколенной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путём выбора компании по управлению активами. При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк", - сказала Тамара Дуйсенова.

Напомним, что с начала года казахстанцам выплатили пенсий на сумму более 2,4 триллиона тенге. В октябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,1 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии – 74,6 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 170,5 миллиарда тенге. По состоянию на первое ноября 2022 года число пенсионеров в Казахстане составляет два миллиона 268 тысяч человек.