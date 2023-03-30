Насколько политизированы соцсети в Казахстане, обсудили эксперты

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Эксперты обсудили роль соцсетей в развитии гражданского общества и моделировании социальных процессов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В работе "круглого стола", организованного информационным агентством "Sputnik Казахстан", приняли участие политолог Марат Шибутов, президент ОЮЛ "Интернет Ассоциация Казахстана" Шавкат Сабиров, профессор Высшей школы социальных и гуманитарных наук Международного университета "Астана" Таисия Мармонтова, журналист-аналитик, эксперт Таир Нигманов, директор Центра аналитических исследований "Евразийский Мониторинг” Алибек Тажибаев.

Одной из обсуждаемых тем стали выборы в мажилис и маслихаты. Эксперты говорили о низкой явке избирателей, а также высказали мнение, почему самовыдвиженцы не получили высокую поддержку избирателей.

"Многие самовыдвиженцы больше напоминали сотрудников коммунальных служб: кому-то они обещали отремонтировать крышу, где-то починить асфальт. Забывая, что депутат обозначает законодательную власть, и они должны работать с законами, вносить правки. Вторая ошибка заключается в том, что некоторые независимые кандидаты ставили упор в предвыборный период на любую социальную сеть”, - считает президент ОЮЛ "Интернет Ассоциация Казахстана" Шавкат Сабиров.

По его словам, соцсети в Казахстане больше носят развлекательный характер, не на всех площадках вопросы политики активно обсуждаемы.

“Популярность в соцсетях в Казахстане связана с развлекательным контентом. Именно поэтому сегодня Instagram, TikTok являются доминирующими. В YouTube сейчас заметно снижение трафика. Facebook, по нашим замерам на MediaMetrics, в среднем занимает семь, восемь процентов потребления. Только в самые пиковые моменты - 12 процентов. Поэтому Facebook практически имеет стопроцентную политизацию. В YouTube, TikTok это отсутствует”, - сказал эксперт.

Политолог Марат Шибутов считает, что роль соцсетей в продвижении политических фигур переоценена.

“Как правило, соцсети срабатывают тогда, когда человек популярен и без них. И оценка соцсетей должна идти не по потенциальному охвату, а по вовлечённости. Вовлечённость может быть низкая. И поэтому надо смотреть не на общую аудиторию, а на количество лайков и комментариев”, - отметил он.

Шибутов дополнил, что в соцсетях преобладает молодёжь, которая показала низкую явку на выборах.

“В соцсетях много молодёжи, но она не голосует. СМС, агитация оказались более продуктивными, чем соцсети. В условиях, когда есть противники партии, они не помогут. Но, если взять абсолютно неизвестных людей, не состоящих в партии, то соцсети могут хорошо их продвинуть. Выборы должны побудить положительные действия, но в соцсетях больше популярен негативный контент. На выборах рабочим электоратом были люди в возрасте 50 плюс”, - сказал он.

С мнением, что молодые люди зачастую не голосуют, согласен и журналист-аналитик Таир Нигманов.

“Наблюдатели из других стран отмечали, что в основном на выборы приходили люди пожилого возраста. Это правда. И это связано с своеобразным нонконформизмом, протестом. Что касается Facebook, когда мы говорим, что это самая политизированная соцсеть и там проходят политические дискуссии, я с этим не соглашусь. Эти дискуссии редко напрямую касаются политики. Кто должен быть министром? Кого назначили? Кого уволили? Это в основном мало кого интересует. Имена политиков знают очень ограниченное количество", - заявил журналист.

Таир Нигманов отметил, что основные избиратели - не активные пользователи соцсетей.