Насилие в павлодарской школе. Стали известны подробности

Один из четвероклассников школы имени Камал Макпалеева, который попытался принудить младшего совершить действия сексуального характера, уже имел проблемы с законом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Руководитель городского отдела образования Павлодара Куаныш Кыдралин рассказал, 26 сентября один из четвероклассников пытался принудить к сексуальным действиям семилетнего мальчика, а его сверстник снимал происходящее на телефон. Мать потерпевшего ребёнка увидела видеозапись 3 октября и обратилась в школу. Женщина испугалась огласки и сначала попросила руководство школы решить проблему в стенах учебного заведения, но 6 ноября родители решили обратиться в отдел образования.

Куаныш Кыдралин отметил, что один четвероклассников ранее уже был замечен в совершении противоправных действиях. В третьем классе он несколько раз попытался вскрыть машины, из-за чего состоял на внутришкольном учёте.

По словам старшего инспектора по особым поручениям группы ювенальной полиции областного департамента полиции Бибегуль Камзиной, произошедшее - нарушение половой неприкосновенности, половое принуждение.

"Действие до конца не доведено, и все это было в виде детской шалости, сексуального интереса. В данном случае речь идет о том, что он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность", – сказала Бибегуль Камзина.

Она отметила, что родители четвероклассника будут привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию по статье 127 КоАП РК. Материалы направлены в суд. Им грозит денежный штраф либо арест до пяти суток.

Также сообщается, что исполняющего обязанности директора, заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога и классных руководителей за несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними в отношении других несовершеннолетних рекомендовано привлечь к административной ответственности.

Также в ведомстве сообщили, что школьники были знакомы, они живут по соседству и часто играли в доме у одного из старших детей.