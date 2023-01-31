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Сегодня, 16:10
203
203Фото: akorda.kz
Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев
В Акорде началось совещание по вопросам развития столицы. Выступая на нём, президент Казахстана заявил, что население Астаны стремительно растёт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Необходимо последовательно развивать инфраструктуру Астаны. При сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году. Город быстро растёт, из-за чего многие требования Генерального плана сегодня систематически нарушаются. Поэтому приоритетной задачей является комплексное развитие инженерной инфраструктуры", - сказал глава государства.
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