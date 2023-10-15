NASA впервые показало образцы астероида возрастом свыше 4 млрд лет
Сегодня, 14:46
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Сегодня, 14:46Сегодня, 14:46
125Фото: aa.com.tr
NASA впервые опубликовало результаты первого исследования образцов астероида Бенну, возраст которого составляет 4,5 миллиарда лет. Это следует из данных на сайте космического агентства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.
В собранном грунте обнаружено высокое содержание углерода и воды.
Как отмечается, это свидетельствует о том, что в породе могут быть обнаружены строительные блоки жизни на Земле.
"Образец OSIRIS-REx — это самый большой богатый углеродом образец астероида, когда-либо доставленный на Землю", — приводят СМИ слова главы NASA Билла Нельсона.
По словам Нельсона, он поможет ученым исследовать происхождение жизни на Земле для будущих поколений.