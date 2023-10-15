NASA впервые показало образцы астероида возрастом свыше 4 млрд лет

NASA впервые опубликовало результаты первого исследования образцов астероида Бенну, возраст которого составляет 4,5 миллиарда лет. Это следует из данных на сайте космического агентства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

В собранном грунте обнаружено высокое содержание углерода и воды.

Как отмечается, это свидетельствует о том, что в породе могут быть обнаружены строительные блоки жизни на Земле.

"Образец OSIRIS-REx — это самый большой богатый углеродом образец астероида, когда-либо доставленный на Землю", — приводят СМИ слова главы NASA Билла Нельсона. ​​​​​​​

По словам Нельсона, он поможет ученым исследовать происхождение жизни на Земле для будущих поколений.