Нарушитель протащил на капоте полицейских в Кызылорде

Полкилометра протащил на капоте полицейских нарушитель ПДД в Кызылорде. Стражи порядка получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

8 августа два инспектора Жанакорганского районного отдела полиции остановили машину, водитель которой нарушил ПДД. Стражи порядка в рамках закона попросили водителя выйти из авто и предъявить документы, однако мужчина, не подчинившись требованиям, попытался оставить место происшествия.

Водитель вёл себя агрессивно, снял номера с авто. А после полкилометра протащил на капоте своей машины полицейских. Сотрудники получили травмы различной степени тяжести.

"По факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 4 статьи 380 УК РК. Назначены экспертизы. Водитель взят под стражу. Машина водворена на штрафстоянку. Согласно статьи 380 УК РК за применение насилия не опасного для жизни и здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением служебных обязанностей подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Практика прекращения уголовных дел по фактам оскорбления, неповиновения и применения насилия в отношение сотрудников полиции после примирения сторон отменена", – отметил начальник департамента полиции Кызылординской области Махсудхан Аблазимов.

С начала года в регионе зарегистрировано шесть фактов сопротивления сотрудникам полиции.