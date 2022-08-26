Нарушитель обстрелял пограничников в Алматинской области

Фото: Погранслужба КНБ РК

Иностранец незаконно пересёк госграницу в горной местности Алматинской области и обстрелял военных, которые его обнаружили, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт пограничной службы Комитета национальной безопасности.

"Вечером 24 августа в одном из горных ущелий Иле-Алатауского хребта Кегенского района пограничники заметили мужчину, нарушившего государственную границу Казахстана. Услышав требование остановиться и предъявить документы, нарушитель выстрелил в направлении военнослужащих из охотничьего ружья, оказал сопротивление и пытался скрыться", - сообщили в пресс-службе КНБ.

К счастью, выстрелы не задели пограничников, стрелявшего сразу задержали. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.

В погранслужбе КНБ планируют поощрить военнослужащих за проявленную смелость при задержании нарушителя.