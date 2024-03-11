Нарушения выявили на 33 стройках в Астане

33 многоквартирных жилых комплекса строят без разрешительных документов в Астане. Субъекты привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ, передаёт BaigeNews.kz.

"Управлением контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в Специализированный межрайонный экономический суд города направлено 115 исковых заявлений на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них: три заявления находятся на рассмотрении в суде, 26 оставлены без рассмотрения ввиду исполнения требований предписаний; 86 исков удовлетворено, 77 решений суда находятся на исполнении в департаменте юстиции", - сообщили в акимате города.

В администрации напомнили, а каких случаях компании имеют право привлекать деньги дольщиков.