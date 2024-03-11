Нарушения выявили на 33 стройках в Астане
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33 многоквартирных жилых комплекса строят без разрешительных документов в Астане. Субъекты привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ, передаёт BaigeNews.kz.
"Управлением контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в Специализированный межрайонный экономический суд города направлено 115 исковых заявлений на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них: три заявления находятся на рассмотрении в суде, 26 оставлены без рассмотрения ввиду исполнения требований предписаний; 86 исков удовлетворено, 77 решений суда находятся на исполнении в департаменте юстиции", - сообщили в акимате города.
В администрации напомнили, а каких случаях компании имеют право привлекать деньги дольщиков.
"Долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов: получение гарантии Единого оператора жилищного строительства; участие в проекте банка второго уровня; привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома. В случае если с вами заключили сделку в обход действующего закона, просим обращаться в уполномоченный орган ГУ "Управление контроля и качества городской среды", расположенный по адресу: Астана, улица Бейбитшилик, 9, кабинет 324", - обратились к гражданам в акимате.
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