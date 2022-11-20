Нарушения во время выборов: четверых привлекли к ответственности за незаконные митинги

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Оперативную информацию о наличии отсутствии правонарушений на избирательных участках и обеспечении правопорядка на участках для голосования дали представители Генеральной прокуратуры РК и полиции МВД РК, передаёт BaigeNews.kz

"C начала голосования в органы прокуратуры поступило всего три обращения. Одно обращение в Астане и по одному в Акмолинской и Актюбинской областях. Поступившие в Генеральную прокуратуру обращение направлено в МВД, поскольку в нём автор обрщения просил принять меры по факту публичного разжигания национальной розни. Второе обращение поступило в прокуратуру Акмолинской области от жителя Кокшетау о порядке голосования, которое для рассмотрения было передано в территориальную избирательную комиссию города Кокшетау. Ещё одно обращение поступило в прокуратуру района Астана города Актобе от наблюдателя общественного объединения "Ұлт тағдыр қозғалысы", где она указывает, что её необоснованно удалили из помещения для голосования на избирательном участке №64. Данное обращение также для рассмотрения по существу было передано в ТИК города Актобе", - рассказал начальник организационно-контрольного управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Саргазин Азамат.

В суды поступило два иска по вопросам выборов. В Верховный Суд поступил иск от жителя Алматы относительно проведения внеочередных выборов. Данный иск Верховным Судом был возвращён в связи с неподсудностью. Второй иск поступил в Специализированный межрайонный адмсуд Астаны от представителя общественного фонда "Еркіндік Қанаты" к председателю участковой избирательной комиссии № 375 города Астаны о признании действий по удалению наблюдателя незаконным. Он находится в производстве суда и решение по нему ещё не принято.

Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании непосредственной реализации права на голосование не имеется.

"Большинство избирательных участков свою работу завершили. Комиссии начали подсчёт голосов. Полиция продолжает работать в усиленном режиме. Помимо соблюдения общественного порядка, полицейские занимаются сопровождением доставки бюллетеней в областные избирательные участки. Для соблюдения правопорядка на избирательных участках, председатели комиссии вызывали полицейских 18 раз. Четверо человек были задержаны и привлечены к административной ответственности за призыв и организацию незаконных митингов. Ещё 15 протоколов были направлены в суд. О том, что их действия незаконны они были несколько раз предупреждены правоохранительными органами. Ситуация в стране стабильная, работы по обеспечению порядка продолжаются", - рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.