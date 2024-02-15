Нарушения в использовании леса выявили в СКО

В Северо-Казахстанской области лесопользователи грубо нарушили договорные обязательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в надзорном органе, прокуроры выявили грубейшие нарушения Лесного кодекса: леспопользователи не выполнили работы по воспроизводству леса на площади 534 гектаров, а лесные хозяйства в Аккайынском, Булаевском, Есильском, Пресновском, Жамбылском, Орлиногорском, Мамлютском районах выписывали лесные билеты на отпуск древесины в объемах, превышающих норму, установленную законом.

В итоге семь должностных лиц лесных хозяйств привлечены к дисциплинарной ответственности, а в бюджет взыскана плата по воспроизводству леса в размере 11 миллионов тенге. Кроме того, в рамках разработанного комплексного Плана принимаются меры по устранению допущенных нарушений.