Нарушения в использовании леса выявили в СКО
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В Северо-Казахстанской области лесопользователи грубо нарушили договорные обязательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщили в надзорном органе, прокуроры выявили грубейшие нарушения Лесного кодекса: леспопользователи не выполнили работы по воспроизводству леса на площади 534 гектаров, а лесные хозяйства в Аккайынском, Булаевском, Есильском, Пресновском, Жамбылском, Орлиногорском, Мамлютском районах выписывали лесные билеты на отпуск древесины в объемах, превышающих норму, установленную законом.
В итоге семь должностных лиц лесных хозяйств привлечены к дисциплинарной ответственности, а в бюджет взыскана плата по воспроизводству леса в размере 11 миллионов тенге. Кроме того, в рамках разработанного комплексного Плана принимаются меры по устранению допущенных нарушений.
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