Нарушения в госзакупках на 2,6 млрд тенге выявили прокуроры в Актюбинской области

Прокуроры Актобе изучили сферу расходования бюджетных средств и выявили грубейшие нарушения законодательства о госзакупках, передаёт BaigeNews.kz.

По информации прокуратуры Актюбинской области, чиновники требовали у подрядчика лицензии на проведение строительно-монтажных работ, но проектно-сметной документацией эти работы прусмотрены не были.

Кроме того, сотрудники отделов экономики и финансов Иргизского, Алгинского и Мартукского районов проводили государственные закупки по ремонту дорог без прохождения ведомственной экспертизы на общую сумму 360 миллионов тенге.

Также прокуроры установили 18 фактов незаконного заключения договоров из одного источника на сумму в размере 296 млн тенге.

Надзорный орган отменил все указанные закупки, и прокуроры не позволили израсходовать 2,6 миллиарда тенге бюджетных средств.