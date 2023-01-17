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из открытых источников Сегодня, 18:44
125
Сегодня, 18:44
125
Фото: из открытых источников

Нарушения прав потребителей товарного газа выявили прокуроры в Астане ​

Прокуроры в Астане защитили права потребителей газа. Сотрудники надзорного органа выяснили, что производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" незаконно возлагал завышенные требования на абонентов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, передаёт BaigeNews.kz.

​"При превышении ежесуточного объёма потребления газа к ним применялся повышенный коэффициент в размере 1,2-1,5 за каждые сутки. При этом поставщик имел право принудительного ограничения подачи газа. ​Согласно действующему законодательству, такие требования распространяются и могут быть применены лишь к промышленным потребителям", - пояснили в прокуратуре.

По акту прокурорского надзора нарушения устранены, право поставщика применять повышенный коэффициент и принудительное ограничение подачи газа исключено. Защищены права более 300 предпринимателей.

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#Астана #газ #прокуратура
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:44
125
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