Нарушения прав потребителей товарного газа выявили прокуроры в Астане ​

Прокуроры в Астане защитили права потребителей газа. Сотрудники надзорного органа выяснили, что производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" незаконно возлагал завышенные требования на абонентов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, передаёт BaigeNews.kz.

​"При превышении ежесуточного объёма потребления газа к ним применялся повышенный коэффициент в размере 1,2-1,5 за каждые сутки. При этом поставщик имел право принудительного ограничения подачи газа. ​Согласно действующему законодательству, такие требования распространяются и могут быть применены лишь к промышленным потребителям", - пояснили в прокуратуре.