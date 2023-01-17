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Нарушения прав потребителей товарного газа выявили прокуроры в Астане
Прокуроры в Астане защитили права потребителей газа. Сотрудники надзорного органа выяснили, что производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" незаконно возлагал завышенные требования на абонентов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, передаёт BaigeNews.kz.
"При превышении ежесуточного объёма потребления газа к ним применялся повышенный коэффициент в размере 1,2-1,5 за каждые сутки. При этом поставщик имел право принудительного ограничения подачи газа. Согласно действующему законодательству, такие требования распространяются и могут быть применены лишь к промышленным потребителям", - пояснили в прокуратуре.
По акту прокурорского надзора нарушения устранены, право поставщика применять повышенный коэффициент и принудительное ограничение подачи газа исключено. Защищены права более 300 предпринимателей.
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