Народная коалиция: информация о якобы принудительных сборах является провокационной

Фото: пресс-служба Народной коалиции

В Астане состоялось заседание организационного комитета Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева. В ходе заседания были рассмотрены организационные вопросы подготовки к предстоящей электоральной кампании, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Народной коалиции.

Сегодня к Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева присоединились еще 15 общественных организаций. В их числе – Федерация профсоюзов РК, Союз писателей Казахстана, Национальная палата образования и инновации "SERPIN", Ассоциация "Bolashaq", Ассоциация экологических организаций Казахстана, Союз организаций инвалидов Казахстана, общественный фонд "Хартия за права человека".

Также к Народной коалиции присоединились Ассоциация цифровой трансформации, Республиканский совет женщин, Федерация футбола Казахстана, "Союз отцов", "Ассамблея жастары", "Международный правозащитный центр", Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, Народный Конгресс местных сообществ Казахстана "OSHAQ".

По словам председателя Национальной палаты образования и инновации "SERPIN" Мурата Абенова, нынешняя избирательная кампания проходит в новом формате, поскольку общественные силы объединились в коалицию.

Члены Ассоциации "Bolashaq" также заявили о вступлении в Народную коалицию. "Мы должны показать стабильность и преемственность нашей внутренней и внешней политики", - сказал исполнительный директор Ассоциации Алишер Дунгенин.

"Я занимаюсь защитой прав человека более 30 лет. Мы присоединяемся к коалиции, чтобы совместно разъяснять людям важность проводимой работы по защите прав человека", - заявила сегодня руководитель общественного фонда "Хартия за права человека" Жемис Турмагамбетова.

По мнению представителя Ассоциации цифровой трансформации Сергея Остапюка, в Казахстане активно развивается IT рынок.

"Учитывая это, наша Ассоциация сегодня вступает в Народную коалицию", - сказал он.

На заседании были также обсуждены вопросы проведения агитационных мероприятий в регионах, обучения наблюдателей и доверенных лиц кандидата, правовые аспекты избирательной кампании и другие аспекты предвыборной кампании.

В ходе заседания участники также сделали заявление о сборе средств для избирательного фонда кандидата на проведение агитационной кампании.

Члены Народной коалиции заявили, что пожертвования в избирательный фонд делаются исключительно на добровольной основе сторонниками кандидата.

В этой связи распространяемая информация о якобы принуждении перечисления денежных средств является провокационной.