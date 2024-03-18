Наркотический препарат выписал врач страдающему от употребления психоактивных веществ

Прокурорами ВКО начато досудебное расследование по факту нарушения правил при выдачи психотропных лекарств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

В ходе прокурорской проверки прокуратурой г.Риддер в КГП на ПХВ "Риддерская городская больница" выявлен факт нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами.

"В нарушение указанных требований врачом-онкологом городской больницы наркотический препарат выписан умершему онкобольному пациенту и выдан по рецепту другому лицу, страдающему от употребления психоактивных веществ", - говорится в сообщении.

За нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами начато досудебное расследование по ч.1 ст.303 УК РК.