Наркоплантацию и склад с оружием обнаружили полицейские в Алматинской области

Гектар земли, где выращивали запрещённые к культивированию растения, заметили полицейские на территории села Акбайлау, когда обследовали местность в рамках ОПМ "Қарасора-2023", передаёт BaigeNews.kz на Telegram-канал МВД РК.

"Данный факт был зарегистрирован в районной полиции по части 4 статьи 300 УК РК. Задержан хозяин участка 1951 года рождения. Общее количество изъятого наркотического вещества, составляет около 5 тонн. Также в ходе обыска изъято два нарезных оружия, три гладкоствольных ружья, снаряженный магазин патрономи, тепловизор, лазерный прицел и другие принадлежности для оружия. По факту начато отдельное уголовное производство по статье 287 УК РК", — сообщили в полиции.

По всем фактам проводятся следственные мероприятия с назначением соответствующих экспертиз.