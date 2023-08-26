  • 26 Августа, 12:47
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Наркоплантацию и склад с оружием обнаружили полицейские в Алматинской области

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скриншот с видео Сегодня, 12:32
Сегодня, 12:32
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Фото: скриншот с видео

Гектар земли, где выращивали запрещённые к культивированию растения, заметили полицейские на территории села Акбайлау, когда обследовали местность в рамках ОПМ "Қарасора-2023", передаёт BaigeNews.kz на Telegram-канал МВД РК.

"Данный факт был зарегистрирован в районной полиции по части 4 статьи 300 УК РК.  Задержан хозяин участка  1951 года рождения. Общее количество изъятого наркотического вещества, составляет около 5 тонн. Также в ходе обыска изъято два нарезных оружия, три гладкоствольных ружья, снаряженный магазин патрономи, тепловизор, лазерный прицел и другие принадлежности для оружия. По факту начато отдельное уголовное производство по статье 287 УК РК",  — сообщили в полиции.

По всем фактам проводятся следственные мероприятия с назначением соответствующих экспертиз.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ

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