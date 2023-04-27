Нарколабораторию организовал в селе житель Акмолинской области

Фото: polisia.kz

Нарколабораторию ликвидировали полицейские в Акмолинской области. В ходе спецоперации установлен житель Астраханского района, который в подсобном помещении своего дома занимался изготовлением "синтетики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У подозреваемого изъяли более 38 граммов a-PVP, лабораторное оборудование, пластмассовые канистры и стеклянные банки с прекурсорами.

Назначена экспертиза.

По информации оперативников, примерно в ноябре 2022 года мужчина через Telegram устроился на работу, получал координаты, где необходимо было забрать оборудование, прекурсоры, а также инструкции по способу изготовления наркотиков.

По факту начато досудебное расследование, подозреваемый взят под стражу.