Наркокурьера задержали в Актау

Региональный наркокурьер с синтетическим наркотиком в особо крупном размере задержан в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Наркокурьером оказался 22-летний житель Алматинской области, временно проживающий в Актау.

"Молодой человек прибыл в туристический регион с целью реализации синтетического наркотика “скорость” в особо крупном размере. Проживал злоумышленник на съемной квартире. В ходе проведения личного обыска у задержанного изъяли один большой черный сверток, обмотанный прозрачной изолентой, содержащий внутри синтетическое наркотическое средство “альфа-PVP” (“скорость”). Общий вес составил 788 граммов", - говорится в сообщении.

По словам задержанного, курьером он работает около двух месяцев, приехал в Актау для реализации синтетических наркотиков крупными партиями. Изъятый сверток с синтетическим наркотиком он получил через указания куратора по sms в мессенджере Telegram.

В отношении фигуранта ведется досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК “Незаконные приобретение и хранение в особо крупном размере наркотических средств в целях их сбыта”.

Судом города санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. По уголовному делу проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия.





