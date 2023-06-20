Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе

Фото: instagram.com/sharipova_firuza

В Таразе совершено нападение на мать известной спортсменки Фирузы Шариповой. Чемпионка мира по боксу сообщила, что преступник ограбил маму и угрожал зарезать сестру, передаёт BaigeNews.kz.

Шокирующую историю Фируза рассказала на своей странице в Instagram.

"13 июня на мою маму напал гражданин Е. и совершил грабёж, угрожал моей сестре. Усилиями моих родственников и сотрудников полиции этот преступник пойман. Орган уголовного преследования совместно с прокуратурой представили в суде ходатайство, чтобы на время следствия в течение двух месяцев он содержался под стражей. Но почему-то суд не учёл мнение следственных органов и прокуратуры и определил в качестве меры пресечения домашний арест", - сообщила спортсменка.

По её словам, о судебном процессе семья не была извещена.

"Мы узнали, что его выпустили из-под стражи, когда мама вчера увидела его на улице. Моя сестрёнка теперь боится выходить из дома, потому что он угрожал её зарезать. Он знает место работы моей мамы, потому что прокурор её опрашивал в присутствии преступника", - поделилась опасениями чемпионка мира по боксу.

Шарипова подала ходатайство, чтобы восстановили срок для обжалования.

"В течение указанных в нём трёх дней мы даже не были в курсе, что вынесено такое постановление. Конечно, мы хотим его обжаловать. Считаем, что человек после такого преступления должен находиться в изоляции от общества, потому что он опасен для окружающих. Согласно постановлению суда подсудимый живёт у своего брата, адрес установлен с его слов. То есть у него даже нет своего жилья. И как суд мог дать ему домашний арест? Он в любой момент может убежать и скрыться от суда и следствия и не получить наказание. Я надеюсь на справедливость нашего суда и призываю общественность поддержать нас!" - написала Шарипова.