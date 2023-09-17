Нападающего "Барыса" оштрафовали за драку с форвардом "Адмирала"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча "Барыс" — "Адмирал" и принял решение оштрафовать нападающего "Барыса" Алихана Асетова за драку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Барыса" Алихана Асетова по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу", — сказано в сообщении пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.

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Напомним, накануне завершился матч Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский "Барыс" и владивостокский "Адмирал". Команды играли на стадионе "Барыс-Арена" в Астане. "Барыс" одержал победу со счётом 4:3.

Болельщикам матч запомнился ещё и дракой на льду. В начале второго периода нападающий "Адмирала" Тайлер Граовац жёстко ударил в голову хоккеиста "Барыса" Динмухаммеда Кайыржана, после чего Алихан Асетов решил вступиться за товарища и налетел на канадского форварда.