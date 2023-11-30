Били раскалённой кочергой: истязающие дочь женщина и её сожитель отделались штрафом в Алматинской области

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев считает, что статью 110 Уголовного кодекса РК "Истязание" часто путают со статьёй КоАП РК о побоях, и это приводит к тому, что преступникам назначается несправедливое наказание. Именно поэтому женщине, которая издевалась над дочерью вместе со своим сожителем, выписали только штраф, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев рассказал, что в Алматинской области на протяжении долгого времени женщина вместе со своим сожителем истязала малолетнюю дочь. О побоях стало известно, когда семилетняя девочка поступила одну из больниц Алматинской области с кровотечением. Благодаря проведённым обследованиям врачами и дальнейшим разбирательствам стало известно, что ребёнка неоднократно насиловал её отчим.

"Самое страшное, что это можно было избежать, если бы ранее правоохранительные органы дали правильную оценку действиям матери и её сожителя. Согласно материалам дела, ещё в 2021 году они буквально издевались над девочкой, ей было всего пять лет – раскалённой кочергой наносили ожоги на руки, ягодицы, голову. Тогда полиция сослалась на отсутствие системности причинённых физических страданий и вменила матери только неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Женщина и её сожитель отделались штрафом. Из-за чувства безнаказанности взрослые продолжили глумиться над беззащитной девочкой", — сказал Чиндалиев.

Он отметил, что сейчас в отношении сожителя и матери расследуются уголовные дела по факту изнасилования, совершения насильственных действий сексуального характера, а также истязания.

Согласно статистике, основную массу дел по статье "Истязание" составляют дела в отношении воспитателей дошкольных учреждений для детей с инвалидностью.